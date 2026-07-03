РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини: 10 поранених. ФОТОрепортаж

Російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Унаслідок обстрілів поранення дістали 10 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Найбільше постраждав Кривий Ріг, де поранено семеро людей. Пошкоджено підприємство, школи, магазин, багатоквартирні будинки та автомобілі. Двох жінок віком 45 і 68 років госпіталізували у стані середньої тяжкості, інші потерпілі лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині росіяни вдарили по Шахтарській громаді. До лікарні доправили трьох постраждалих - 22-річну жінку та чоловіків 33 і 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Також пошкоджено автомобілі.

На Нікопольщині під ворожими ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Там виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок і господарські споруди.

У Кам'янському районі російські війська атакували Криничанську громаду, де пошкоджено автозаправну станцію та автомобіль.

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Наслідки атаки













