Росіяни вбили двох людей і дев’ятьох поранили на Дніпропетровщині: серед загиблих і постраждалих є діти

Упродовж дня 2 липня російські війська майже 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою, унаслідок чого є загиблі та поранені. Серед загиблих і постраждалих є діти.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Дніпровський район

У Дніпровському районі понівечені гімназія і багатоквартирні будинки.

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська й Покровська громади. Пошкоджені приватний будинок та автомобілі.

Унаслідок російських ударів загинув 66-річний чоловік.

75-річного чоловіка госпіталізовано у важкому стані.

У лікарні й 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

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Синельниківський район

На Синельниківщині противник завдав удару по Богинівській, Васильківській та Петропавлівській громадах. Понівечені багатоквартирні та приватні будинки, автівки й інфраструктура.

Загинула 7-річна дівчинка. Ще одна дівчинка 11 років і 14-річний хлопець в лікарні у стані середньої тяжкості. Ушпиталені й троє дорослих, двоє з яких перебувають у важкому стані.

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