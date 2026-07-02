Росіяни вбили двох людей і дев’ятьох поранили на Дніпропетровщині: серед загиблих і постраждалих є діти
Упродовж дня 2 липня російські війська майже 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою, унаслідок чого є загиблі та поранені. Серед загиблих і постраждалих є діти.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Дніпровський район
У Дніпровському районі понівечені гімназія і багатоквартирні будинки.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська й Покровська громади. Пошкоджені приватний будинок та автомобілі.
- Унаслідок російських ударів загинув 66-річний чоловік.
- 75-річного чоловіка госпіталізовано у важкому стані.
- У лікарні й 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Синельниківський район
На Синельниківщині противник завдав удару по Богинівській, Васильківській та Петропавлівській громадах. Понівечені багатоквартирні та приватні будинки, автівки й інфраструктура.
Загинула 7-річна дівчинка. Ще одна дівчинка 11 років і 14-річний хлопець в лікарні у стані середньої тяжкості. Ушпиталені й троє дорослих, двоє з яких перебувають у важкому стані.
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