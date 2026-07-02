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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Рашисти атакували балістикою Дніпропетровщину: під ударом транспортна інфраструктура

РФ вдарила по Дніпропетровщині 2 липня: що відомо?

Російські загарбники атакували балістикою Дніпровський район. Пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. А згодом повідомили про рух швидкісної цілі на Дніпро.

Глава ОВА Ганжа заявив, що окупанти атакували Дніпровський район.

Внаслідок удару пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Дивіться: Масовані удари РФ балістикою по Києву в ніч на 2 липня. ВIДЕО

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Дніпро (3583) обстріл (34817) Дніпропетровська область (5203) Дніпровський район (441)
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