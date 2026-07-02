Рашисти атакували балістикою Дніпропетровщину: під ударом транспортна інфраструктура
Російські загарбники атакували балістикою Дніпровський район. Пошкоджено транспортну інфраструктуру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. А згодом повідомили про рух швидкісної цілі на Дніпро.
Глава ОВА Ганжа заявив, що окупанти атакували Дніпровський район.
Внаслідок удару пошкоджено транспортну інфраструктуру.
Попередньо, минулося без постраждалих.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль