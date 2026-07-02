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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Рашисты атаковали Днепропетровщину баллистическими ракетами: под ударом - транспортная инфраструктура

Россия нанесла удар по Днепропетровской области 2 июля: что известно?

Российские захватчики обстреляли Днепровский район ракетами. Повреждена транспортная инфраструктура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического оружия с юга. А впоследствии сообщили о движении скоростной цели в направлении Днепра.

Глава ОВА Ганжа заявил, что оккупанты атаковали Днепровский район.

В результате удара повреждена транспортная инфраструктура.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Смотрите: Массированные удары РФ баллистическими ракетами по Киеву в ночь на 2 июля. ВИДЕО

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Днепр (4655) обстрел (33464) Днепропетровская область (5382) Днепровский район (431)
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