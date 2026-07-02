Рашисты атаковали Днепропетровщину баллистическими ракетами: под ударом - транспортная инфраструктура
Российские захватчики обстреляли Днепровский район ракетами. Повреждена транспортная инфраструктура.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического оружия с юга. А впоследствии сообщили о движении скоростной цели в направлении Днепра.
Глава ОВА Ганжа заявил, что оккупанты атаковали Днепровский район.
В результате удара повреждена транспортная инфраструктура.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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