Массированные удары РФ баллистическими ракетами по Киеву в ночь на 2 июля. ВИДЕО

В сети появилось видео ночной массированной атаки РФ на Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародовал медиапроект DRM News.

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На видео - работа противовоздушной обороны и пожары в столице. Под ударами находятся жилые дома.

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Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

погибли не менее 13 человек;

почти 90 получили ранения, среди них - двое детей;

повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;

спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе - 15-летнюю девушку и ее семью.

Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:

Дарницкий;

Деснянский;

Святошинский;

Соломенский;

Голосеевский;

Печерский;

Подольский;

Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

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