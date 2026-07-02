Массированные удары РФ баллистическими ракетами по Киеву в ночь на 2 июля. ВИДЕО
В сети появилось видео ночной массированной атаки РФ на Киев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародовал медиапроект DRM News.
На видео - работа противовоздушной обороны и пожары в столице. Под ударами находятся жилые дома.
Массированный обстрел Киева 2 июля
В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.
По последним подтвержденным данным:
- погибли не менее 13 человек;
- почти 90 получили ранения, среди них - двое детей;
- повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
- спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе - 15-летнюю девушку и ее семью.
Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:
- Дарницкий;
- Деснянский;
- Святошинский;
- Соломенский;
- Голосеевский;
- Печерский;
- Подольский;
- Оболонский.
В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.
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а, давайте перемир'я на три місяці!
нє, ну а чого?
хай підари в п'ять разів більше назбирають.....
ці відосики кожний киянин бачить та чує особисто!
окрім люті та презирства нічого не залишилося!
майже загасили. вертолі літають туди сюди без перерви.
слава нашим захисникам!
слава нашим рятувальникам!