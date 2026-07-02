Ночной удар по Киеву: 3 июля объявлено днем траура

В пятницу, 3 июля, в Киеве объявлен День траура по жертвам массированной российской атаки на столицу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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"В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности", - говорится в сообщении.

Также 3 июля в столице запрещены любые развлекательные мероприятия.

"Поисково-спасательная операция в поврежденном доме в Дарницком районе столицы продолжается. Там все еще ищут людей под завалами", - добавил Кличко.

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Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

погибли не менее 13 человек;

почти 90 получили ранения, среди них двое детей;

повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;

спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе - 15-летнюю девушку и ее семью.

Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:

Дарницкий;

Деснянский;

Святошинский;

Соломенский;

Голосеевский;

Печерский;

Подольский;

Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменяли маршруты общественного транспорта.

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