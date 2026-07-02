Ночной удар по Киеву: 3 июля объявлено днем траура
В пятницу, 3 июля, в Киеве объявлен День траура по жертвам массированной российской атаки на столицу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности", - говорится в сообщении.
Также 3 июля в столице запрещены любые развлекательные мероприятия.
"Поисково-спасательная операция в поврежденном доме в Дарницком районе столицы продолжается. Там все еще ищут людей под завалами", - добавил Кличко.
Массированный обстрел Киева 2 июля
В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.
По последним подтвержденным данным:
- погибли не менее 13 человек;
- почти 90 получили ранения, среди них двое детей;
- повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
- спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе - 15-летнюю девушку и ее семью.
Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:
- Дарницкий;
- Деснянский;
- Святошинский;
- Соломенский;
- Голосеевский;
- Печерский;
- Подольский;
- Оболонский.
В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменяли маршруты общественного транспорта.
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