Нічний удар по Києву: 3 липня оголошено днем жалоби
У п'ятницю, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності", - йдеться в повідомленні.
Також 3 липня у столиці заборонені будь-які розважальні заходи.
"Пошуково-рятувальна операція в пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває. Там іще шукають людей під завалами", - додав Кличко.
Масований обстріл Києва 2 липня
У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.
За останніми підтвердженими даними:
- загинули щонайменше 13 людей;
- майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;
- пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
- рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.
Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:
- Дарницький;
- Деснянський;
- Святошинський;
- Солом'янський;
- Голосіївський;
- Печерський;
- Подільський;
- Оболонський.
Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль