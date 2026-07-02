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Новини Масований комбінований удар
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Нічний удар по Києву: 3 липня оголошено днем жалоби

Масована атака на Київ: загинули троє людей, понад 25 постраждалих

У п'ятницю, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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"У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності", - йдеться в повідомленні.

Також 3 липня  у столиці заборонені будь-які розважальні заходи. 

"Пошуково-рятувальна операція в пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває. Там іще шукають людей під завалами", - додав Кличко.

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Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

  • загинули щонайменше 13 людей;
  • майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;
  • пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
  • рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

  • Дарницький;
  • Деснянський;
  • Святошинський;
  • Солом'янський;
  • Голосіївський;
  • Печерський;
  • Подільський;
  • Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

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Київ (20982) обстріл (34817) Повітряні атаки на Київ (1027)
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