Масовані удари РФ балістикою по Києву в ніч на 2 липня. ВIДЕО
У мережі опублікували відео нічної масованої атаки РФ на Київ.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднив медіапроєкт DRM News.
На відео - робота протиповітряної оборони та пожежі у столиці. Під ударами житлові будинки.
Масований обстріл Києва 2 липня
У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.
За останніми підтвердженими даними:
- загинули щонайменше 13 людей;
- майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;
- пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
- рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.
Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:
- Дарницький;
- Деснянський;
- Святошинський;
- Солом'янський;
- Голосіївський;
- Печерський;
- Подільський;
- Оболонський.
Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а, давайте перемир'я на три місяці!
нє, ну а чого?
хай підари в п'ять разів більше назбирають.....
ці відосики кожний киянин бачить та чує особисто!
окрім люті та презирства нічого не залишилося!
майже загасили. вертолі літають туди сюди без перерви.
слава нашим захисникам!
слава нашим рятувальникам!