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Новини Обстріли Києва Масований комбінований удар
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Масовані удари РФ балістикою по Києву в ніч на 2 липня. ВIДЕО

У мережі опублікували відео нічної масованої атаки РФ на Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднив медіапроєкт DRM News.

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На відео - робота протиповітряної оборони та пожежі у столиці. Під ударами житлові будинки.

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Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

  • загинули щонайменше 13 людей;
  • майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;
  • пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
  • рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

  • Дарницький;
  • Деснянський;
  • Святошинський;
  • Солом'янський;
  • Голосіївський;
  • Печерський;
  • Подільський;
  • Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

Дивіться: Наймасштабніша атака на Київ: Кличко заявив про пошкодження в усіх районах та руйнування житлового будинку в Дарницькому районі. ВIДЕО

Автор: 

Київ (20982) обстріл (34817)
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Топ коментарі
+9
Видно, що багато збили, але і багато прилетіло. Збивали ракетами із систем ППО США і європейських країн. Українського там нічого, крім відважних військових. Це все, що для України під час війни зробив Голоборолдько. Як показав час, асфальт, на який він витратив всі бюджетні гроші укрнаїнців від ракет не захистив. Він навіть не побудував укриття для населення, не ту, що для енергооб'єктів. Сьогодні, з кислою моRDочкою під сотні об'єктивів камер, чотирижди ухилянт, який грає роль героя, покладе квіти і ведмедики на руїни, що стали могилами для киян.
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02.07.2026 11:02 Відповісти
+6
за скільки часу підари назбирали таку кількість ракет, що добу ********: київ, харків, одесу, дніпро?

а, давайте перемир'я на три місяці!
нє, ну а чого?
хай підари в п'ять разів більше назбирають.....

ці відосики кожний киянин бачить та чує особисто!
окрім люті та презирства нічого не залишилося!

майже загасили. вертолі літають туди сюди без перерви.
слава нашим захисникам!
слава нашим рятувальникам!
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02.07.2026 11:16 Відповісти
+6
де, де -в омані, асфальті, міндічах, дінастіях, санкціях проти Порошенка, вагнергейтах, чонгарах , клістронах, баканових, дєрьмаках і головне в ШАШЛИКАХ.
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02.07.2026 11:24 Відповісти

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