Россияне убили двух человек и ранили девять на Днепропетровщине: среди погибших и пострадавших есть дети
В течение дня 2 июля российские войска почти 40 раз нанесли удары по трем районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии, авиабомб и ракет, в результате чего есть погибшие и раненые. Среди погибших и пострадавших есть дети.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Днепровский район
В Днепровском районе разрушены гимназия и многоквартирные дома.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская и Покровская громады. Повреждены частный дом и автомобили.
- В результате российских ударов погиб 66-летний мужчина.
- 75-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
- В больнице также находится 72-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
Синельниковский район
В Синельниковском районе противник нанес удар по Богиновской, Васильковской и Петропавловской громадам. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили и инфраструктура.
Погибла 7-летняя девочка. Еще одна девочка 11 лет и 14-летний мальчик находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы также трое взрослых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
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