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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне убили двух человек и ранили девять на Днепропетровщине: среди погибших и пострадавших есть дети

Обстрелы Днепропетровской области

В течение дня 2 июля российские войска почти 40 раз нанесли удары по трем районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии, авиабомб и ракет, в результате чего есть погибшие и раненые. Среди погибших и пострадавших есть дети.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Днепровский район

В Днепровском районе разрушены гимназия и многоквартирные дома.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская и Покровская громады. Повреждены частный дом и автомобили.

  • В результате российских ударов погиб 66-летний мужчина.
  • 75-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
  • В больнице также находится 72-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

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Синельниковский район

В Синельниковском районе противник нанес удар по Богиновской, Васильковской и Петропавловской громадам. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили и инфраструктура.

Погибла 7-летняя девочка. Еще одна девочка 11 лет и 14-летний мальчик находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы также трое взрослых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

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обстрел (33517) Днепропетровская область (5382) Днепровский район (431) Никопольский район (822) Синельниковский район (579)
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