Рашисты нанесли удар по предприятию на Днепропетровщине: два человека ранены
Днём 1 июля 2026 года войска РФ нанесли удар по сельхозпредприятию в Днепровском районе.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть раненые
Как отмечается, по предварительным данным, ранения получили два человека.
Возник пожар.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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