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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Рашисты нанесли удар по предприятию на Днепропетровщине: два человека ранены

Российские дроны атаковали Днепропетровскую область: повреждены дома и административные здания

Днём 1 июля 2026 года войска РФ нанесли удар по сельхозпредприятию в Днепровском районе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть раненые 

Как отмечается, по предварительным данным, ранения получили два человека.

Возник пожар.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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обстрел (33464) Днепропетровская область (5376) Днепровский район (430)
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