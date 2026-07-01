Рашисты нанесли удар по предприятию на Днепропетровщине: два человека ранены

Днём 1 июля 2026 года войска РФ нанесли удар по сельхозпредприятию в Днепровском районе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть раненые

Как отмечается, по предварительным данным, ранения получили два человека.



Возник пожар.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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