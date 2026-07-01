Рашисти вдарили по підприємству на Дніпропетровщині: дві людини поранені

Вдень 1 липня 2026 року війська РФ завдали удару по сільгосппідприємству у Дніпровському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Є поранені

Як зазначається, попередньо, дістали поранень двоє людей.



Зайнялася пожежа.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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