Рашисти вдарили по підприємству на Дніпропетровщині: дві людини поранені
Вдень 1 липня 2026 року війська РФ завдали удару по сільгосппідприємству у Дніпровському районі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Є поранені
Як зазначається, попередньо, дістали поранень двоє людей.
Зайнялася пожежа.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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