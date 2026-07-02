Рашисты убили 7-летнюю девочку на Днепропетровщине: пострадала целая семья
Российские оккупанты убили 7-летнюю девочку в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
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Захватчики атаковали КАБами Богиновскую громаду Синельниковского района.
В результате вражеского удара погибла 7-летняя девочка. 4 человека получили ранения, в том числе ребенок.
"Пострадала целая семья. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 11-летнюю девочку. Госпитализированы и трое взрослых. Двое из них - в "тяжелом" состоянии", - отметил он.
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