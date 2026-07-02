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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Рашисти вбили 7-річну дівчинку на Дніпропетровщині: постраждала ціла родина

РФ вбила дитину на Дніпропетровщині: подробиці

Російські окупанти вбили 7-річну дівчинку на Дніпропетровщині.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Загарбники атакували КАБами Богинівську громаду Синельниківського району.

Внаслідок ворожого удару загинула 7-річна дівчинка. 4 особи дістали поранення, зокрема дитина.

"Постраждала ціла родина. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 11-річну дівчинку. Госпіталізовані й троє дорослих. Двоє з них – "важкі", - зазначив він.

Читайте: Під час атаки на Київ пошкоджено евакуйовану з Маріуполя Обласну лікарню інтенсивного лікування. ФОТОрепортаж

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обстріл (34817) Дніпропетровська область (5203) Синельниківський район (579)
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