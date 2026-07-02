Рашисти вбили 7-річну дівчинку на Дніпропетровщині: постраждала ціла родина
Російські окупанти вбили 7-річну дівчинку на Дніпропетровщині.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Загарбники атакували КАБами Богинівську громаду Синельниківського району.
Внаслідок ворожого удару загинула 7-річна дівчинка. 4 особи дістали поранення, зокрема дитина.
"Постраждала ціла родина. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 11-річну дівчинку. Госпіталізовані й троє дорослих. Двоє з них – "важкі", - зазначив він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль