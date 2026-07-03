РФ атаковала четыре района Днепропетровской области: 10 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и ракет. В результате обстрелов ранения получили 10 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
Больше всего пострадал Кривой Рог, где ранены семь человек. Повреждены предприятие, школы, магазин, многоквартирные дома и автомобили. Двух женщин в возрасте 45 и 68 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести, остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно.
В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Шахтерской громаде. В больницу доставили троих пострадавших - 22-летнюю женщину и мужчин 33 и 49 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Также повреждены автомобили.
В Никопольском районе под вражескими ударами оказались Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады. Там возник пожар, поврежден частный дом и хозяйственные постройки.
В Каменском районе российские войска атаковали Криничанскую общину, где повреждены автозаправочная станция и автомобиль.
Последствия атаки
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