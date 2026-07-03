РФ атаковала четыре района Днепропетровской области: 10 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и ракет. В результате обстрелов ранения получили 10 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

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Больше всего пострадал Кривой Рог, где ранены семь человек. Повреждены предприятие, школы, магазин, многоквартирные дома и автомобили. Двух женщин в возрасте 45 и 68 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести, остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Шахтерской громаде. В больницу доставили троих пострадавших - 22-летнюю женщину и мужчин 33 и 49 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Также повреждены автомобили.

В Никопольском районе под вражескими ударами оказались Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады. Там возник пожар, поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

В Каменском районе российские войска атаковали Криничанскую общину, где повреждены автозаправочная станция и автомобиль.

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Последствия атаки













