РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9469 посетителей онлайн
Новости Атаки дронов на АЗС
351 0

Российский дрон попал в АЗС в Харькове: вспыхнул пожар, предварительно есть пострадавшие

азс

 3 июля российский ударный беспилотник поразил автозаправочную станцию в Киевском районе Харькова. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Зафиксировано попадание вражеского дрона в автозаправочную станцию в Киевском районе Харькова", - говорится в сообщении.

  • На месте пожар.
  • Есть предварительная информация о пострадавших.

Читайте также: Вражеский дрон нанес удар по Харькову: известно о трёх пострадавших

Автор: 

АЗС (442) Харьков (7939) Харьковская область (2877) Харьковский район (969)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 