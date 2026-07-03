Российский дрон попал в АЗС в Харькове: вспыхнул пожар, предварительно есть пострадавшие
3 июля российский ударный беспилотник поразил автозаправочную станцию в Киевском районе Харькова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Зафиксировано попадание вражеского дрона в автозаправочную станцию в Киевском районе Харькова", - говорится в сообщении.
- На месте пожар.
- Есть предварительная информация о пострадавших.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль