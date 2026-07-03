333 0
Вражеский дрон ударил по Харькову: известно о трёх пострадавших
Российские войска нанесли удар с помощью дронов по Киевскому району Харькова, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По предварительной информации, в результате атаки пострадал автомобиль с людьми.
На данный момент известно, что число пострадавших возросло до трёх человек.
Кроме того, под удар попала и машина одного из городских коммунальных предприятий.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что российские оккупанты ночью атаковали ударным беспилотником жилой район города Лозовая. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек, среди которых трое детей.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль