Вражеский дрон ударил по Харькову: известно о трёх пострадавших

Российские войска нанесли удар с помощью дронов по Киевскому району Харькова, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По предварительной информации, в результате атаки пострадал автомобиль с людьми.

На данный момент известно, что число пострадавших возросло до трёх человек.

Кроме того, под удар попала и машина одного из городских коммунальных предприятий.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские оккупанты ночью атаковали ударным беспилотником жилой район города Лозовая. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек, среди которых трое детей.