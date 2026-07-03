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Ворожий дрон ударив по Харкову: відомо про трьох постраждалих
Російські війська завдали дронового удару по Київському району Харкова, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
За попередньою інформацією, унаслідок атаки постраждало авто з людьми.
Станом на зараз, відомо, що кількість постраждалих зросла до трьох осіб.
Крім того, під удар потрапила й машина одного з міських КП.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що російські окупанти вночі атакували ударним безпілотником житловий сектор міста Лозова. Унаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей.
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