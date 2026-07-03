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Новини Обстріл Харкова
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Ворожий дрон ударив по Харкову: відомо про трьох постраждалих

РФ атакувала Харків

Російські війська завдали дронового удару по Київському району Харкова, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За попередньою інформацією, унаслідок атаки постраждало авто з людьми.

Станом на зараз, відомо, що кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

Крім того, під удар потрапила й машина одного з міських КП.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вночі атакували ударним безпілотником житловий сектор міста Лозова. Унаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей.

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обстріл (34900) Харків (6188) Харківська область (2933) Харківський район (987)
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