Ворожий дрон ударив по Харкову: відомо про трьох постраждалих

Російські війська завдали дронового удару по Київському району Харкова, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За попередньою інформацією, унаслідок атаки постраждало авто з людьми.

Станом на зараз, відомо, що кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

Крім того, під удар потрапила й машина одного з міських КП.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вночі атакували ударним безпілотником житловий сектор міста Лозова. Унаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей.