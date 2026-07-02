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Новини Обстріл Харкова
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Ворожий дрон атакував АЗС у Харкові: троє постраждалих, зокрема 7-річна дитина

удар по азс у Дергачах

Сьогодні, 2 липня, російські війська завдали удару дроном по АЗС у Харкові, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, зазначається, що зафіксовано влучання ворожого дрона по АЗС у Київському районі міста. На місці спалахнула пожежа.

Унаслідко атаки пошкоджено будівлю автозаправки та кілька авто.

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Постраждалі через удар

Повідомляється, що станом на 18 годину відомо про трьох постраждалих.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих - 7-річна дівчинка.

Бригади медиків надають необхідну допомогу.

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Автор: 

АЗС (1985) обстріл (34871) Харків (6186) Харківська область (2928) Харківський район (985)
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