347 0
Ворожий дрон атакував АЗС у Харкові: троє постраждалих, зокрема 7-річна дитина
Сьогодні, 2 липня, російські війська завдали удару дроном по АЗС у Харкові, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, зазначається, що зафіксовано влучання ворожого дрона по АЗС у Київському районі міста. На місці спалахнула пожежа.
Унаслідко атаки пошкоджено будівлю автозаправки та кілька авто.
Постраждалі через удар
Повідомляється, що станом на 18 годину відомо про трьох постраждалих.
За даними голови ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих - 7-річна дівчинка.
Бригади медиків надають необхідну допомогу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль