Вражеский дрон атаковал АЗС в Харькове: трое пострадавших, в том числе 7-летний ребенок

Сегодня, 2 июля, российские войска нанесли удар с помощью дрона по АЗС в Харькове, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, отмечается, что зафиксировано попадание вражеского дрона по АЗС в Киевском районе города. На месте вспыхнул пожар.

В результате атаки повреждены здание автозаправки и несколько автомобилей.

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Пострадавшие в результате удара

Сообщается, что по состоянию на 18 часов известно о трёх пострадавших.

По данным главы ОГА Олега Синегубова, среди пострадавших — 7-летняя девочка.

Бригады медиков оказывают необходимую помощь.

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