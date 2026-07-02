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Вражеский дрон атаковал АЗС в Харькове: трое пострадавших, в том числе 7-летний ребенок
Сегодня, 2 июля, российские войска нанесли удар с помощью дрона по АЗС в Харькове, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, отмечается, что зафиксировано попадание вражеского дрона по АЗС в Киевском районе города. На месте вспыхнул пожар.
В результате атаки повреждены здание автозаправки и несколько автомобилей.
Пострадавшие в результате удара
Сообщается, что по состоянию на 18 часов известно о трёх пострадавших.
По данным главы ОГА Олега Синегубова, среди пострадавших — 7-летняя девочка.
Бригады медиков оказывают необходимую помощь.
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