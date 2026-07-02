Оккупанты нанесли удар КАБом по селу Шевченково на Харьковщине: погиб мужчина
Российские захватчики атаковали село Шевченково в Харьковской области, в результате чего погиб мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
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Враг нанес удар кабельной бомбой, унеся жизнь 76-летнего мужчины.
"Пострадали еще 5 человек: 70-летний и 52-летний мужчины получили взрывные ранения, у 47-летней и 52-летней женщин и 41-летнего мужчины - острая реакция на стресс. Медики оказывают им необходимую помощь.
Поврежден частный дом. Продолжается ликвидация последствий обстрела", - говорится в сообщении.
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