Окупанти вдарили КАБом по селу Шевченкове на Харківщині: загинув чоловік

Російські загарбники атакували село Шевченкове на Харківщині, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Ворог завдав удару КАБом, забравши життя 76-річного чоловіка.

"Постраждали ще 5 людей: 70-річний і 52-річний чоловіки зазнали вибухових поранень, у 47-річної і 52-річної жінок та 41-річного чоловіка — гостра реакція на стрес. Медики надають їм необхідну допомогу.



Пошкоджено приватний будинок. Триває ліквідація наслідків обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Масштабні руйнування у Куп’янську: російські обстріли знищили українське місто. ВIДЕО