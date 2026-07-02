Окупанти вдарили КАБом по селу Шевченкове на Харківщині: загинув чоловік
Російські загарбники атакували село Шевченкове на Харківщині, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Ворог завдав удару КАБом, забравши життя 76-річного чоловіка.
"Постраждали ще 5 людей: 70-річний і 52-річний чоловіки зазнали вибухових поранень, у 47-річної і 52-річної жінок та 41-річного чоловіка — гостра реакція на стрес. Медики надають їм необхідну допомогу.
Пошкоджено приватний будинок. Триває ліквідація наслідків обстрілу", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль