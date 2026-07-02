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Новини Обстріли Харківщини
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Окупанти вдарили КАБом по селу Шевченкове на Харківщині: загинув чоловік

РФ вдарила КАБом по селу на Харківщині: загинув чоловік

Російські загарбники атакували село Шевченкове на Харківщині, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ворог завдав удару КАБом, забравши життя 76-річного чоловіка.

"Постраждали ще 5 людей: 70-річний і 52-річний чоловіки зазнали вибухових поранень, у 47-річної і 52-річної жінок та 41-річного чоловіка — гостра реакція на стрес. Медики надають їм необхідну допомогу.

Пошкоджено приватний будинок. Триває ліквідація наслідків обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Масштабні руйнування у Куп’янську: російські обстріли знищили українське місто. ВIДЕО

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обстріл (34817) Харківська область (2928)
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