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Новини Атаки дронів на АЗС
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Російський дрон влучив в АЗС у Харкові: спалахнула пожежа, попередньо є постраждалі

азс

 Російський ударний безпілотник 3 липня влучив в автозаправну станцію у Київському районі Харкова. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

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"Зафіксовано влучання ворожого дрона в автозаправну станцію в Київському районі Харкова", - ідеться в повідомленні.

  • На місці пожежа.
  • Є попередня інформація про постраждалих.

Також читайте: Ворожий дрон ударив по Харкову: відомо про трьох постраждалих

Автор: 

АЗС (1991) Харків (6188) Харківська область (2933) Харківський район (987)
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