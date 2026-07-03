Російський дрон влучив в АЗС у Харкові: спалахнула пожежа, попередньо є постраждалі
Російський ударний безпілотник 3 липня влучив в автозаправну станцію у Київському районі Харкова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Зафіксовано влучання ворожого дрона в автозаправну станцію в Київському районі Харкова", - ідеться в повідомленні.
- На місці пожежа.
- Є попередня інформація про постраждалих.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль