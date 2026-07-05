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Новости Фото Обстрелы Харьковщина Атаки дронов на АЗС
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Войска РФ нанесли ракетный удар по АЗС в Изюме: погиб мужчина, есть раненые и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 5 июля 2026 года, днем войска РФ нанесли ракетный удар по городу Изюм в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Под ударом АЗС

По данным спасателей, россияне атаковали АЗС.

"В результате удара разрушено здание АЗС, возник пожар. Горели операторская, газозаправочная станция и автомобили", - говорится в сообщении.

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Удар по АЗС в Изюме
Удар по АЗС в Изюме
Удар по АЗС в Изюме
Удар по АЗС в Изюме

Есть жертвы

По предварительным данным, погиб мужчина, есть пострадавшие.

К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены оперативные подразделения ГСЧС и офицеры-спасатели общины.

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По данным ОВА, пострадали 48-летняя, 42-летняя и 39-летняя женщины. Они госпитализированы.

 В результате обстрела вспыхнул пожар. Повреждены пять автомобилей. Разрушено здание АЗС.

Автор: 

АЗС (462) обстрел (33659) Изюм (310) Харьковская область (2897) Изюмский район (246)
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Топ комментарии
+4
Кацапы выносят в прифронтовых городах АЗС десятками. В Запорожье подтвердят.
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05.07.2026 14:50 Ответить
+3
Терор варварів не припиняєтся ,може пора так по містах рф і окупованих лднр ,це стратегія терориста путіна перетворити Україну на непридатну для життя ,адже рашисти це чорти які можуть лише: убивати ,руйнувати і грабувати,тому смерть рашиського терориста зупинить геноцид
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05.07.2026 14:47 Ответить
+2
Короче по всей Левобережной стороне надо с заправками завязывать. Это просто риск для персонала и клиентов. Либо это должна быть какая то зарытая в землю и накрытая бетоном бочка, и оператор который сидит рядом в бетонном бункере, и не больше одного автомобиля на заправке, либо это мигрирующие и нигде надолго не останавливающиеся грузовички-цистерны, которые заправляют прямо на проезжей части либо оборудованных площадках недалеко от дорог, и с которых они при объявлении тревоги очень быстро сваливают. Ну а хотдоги кушать дома, и писять в кустах. К сожалению я альтернативы не вижу.
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05.07.2026 14:50 Ответить

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