Войска РФ нанесли ракетный удар по АЗС в Изюме: погиб мужчина, есть раненые и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 5 июля 2026 года, днем войска РФ нанесли ракетный удар по городу Изюм в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Под ударом АЗС
По данным спасателей, россияне атаковали АЗС.
"В результате удара разрушено здание АЗС, возник пожар. Горели операторская, газозаправочная станция и автомобили", - говорится в сообщении.
Есть жертвы
По предварительным данным, погиб мужчина, есть пострадавшие.
К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены оперативные подразделения ГСЧС и офицеры-спасатели общины.
По данным ОВА, пострадали 48-летняя, 42-летняя и 39-летняя женщины. Они госпитализированы.
В результате обстрела вспыхнул пожар. Повреждены пять автомобилей. Разрушено здание АЗС.
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+4 Дан Корвин
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показать весь комментарий05.07.2026 14:50 Ответить Ссылка
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