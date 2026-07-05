Войска РФ нанесли ракетный удар по АЗС в Изюме: погиб мужчина, есть раненые и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 5 июля 2026 года, днем войска РФ нанесли ракетный удар по городу Изюм в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Под ударом АЗС

По данным спасателей, россияне атаковали АЗС.

"В результате удара разрушено здание АЗС, возник пожар. Горели операторская, газозаправочная станция и автомобили", - говорится в сообщении.

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Есть жертвы

По предварительным данным, погиб мужчина, есть пострадавшие.

К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены оперативные подразделения ГСЧС и офицеры-спасатели общины.

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По данным ОВА, пострадали 48-летняя, 42-летняя и 39-летняя женщины. Они госпитализированы.



В результате обстрела вспыхнул пожар. Повреждены пять автомобилей. Разрушено здание АЗС.