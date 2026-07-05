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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Ворог атакував безпілотниками Богодухів: двоє чоловіків загинули, дві жінки постраждали. ФОТО

Сьогодні, 5 липня, російські війська із застосуванням БпЛА завдали ударів по Богодухову в Харківській області, унаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Удар РФ по Богодухову

Що відомо

Зазначається, що внаслідок удару двоє чоловіків загинули.

26-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Згодом стало відомо, що також зазнала гострої реакції на стрес внаслідок "прильоту" 40-річна жінка.

Також через російські удари пошкоджено супермаркет, меблевий магазин та два автомобілі.

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Що передувало

Нагадаємо, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 22 населені пункти Харківської області, унаслідок чого троє людей загинули і вісім -  постраждали.

Читайте: Росія атакувала Харків дронами: є постраждала, згоріли 13 вантажівок

Автор: 

обстріл (34993) Харківська область (2955) Богодухівський район (191) Богодухів (54)
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