Ворог атакував безпілотниками Богодухів: двоє чоловіків загинули, дві жінки постраждали. ФОТО

Сьогодні, 5 липня, російські війська із застосуванням БпЛА завдали ударів по Богодухову в Харківській області, унаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зазначається, що внаслідок удару двоє чоловіків загинули.

26-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Згодом стало відомо, що також зазнала гострої реакції на стрес внаслідок "прильоту" 40-річна жінка.

Також через російські удари пошкоджено супермаркет, меблевий магазин та два автомобілі.

Також дивіться: Ворог ударив дроном по дрезині "Укрзалізниці" під час ремонтних робіт на Харківщині. ФОТО

Що передувало

Нагадаємо, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 22 населені пункти Харківської області, унаслідок чого троє людей загинули і вісім - постраждали.

Читайте: Росія атакувала Харків дронами: є постраждала, згоріли 13 вантажівок