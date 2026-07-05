Ворог атакував безпілотниками Богодухів: двоє чоловіків загинули, дві жінки постраждали. ФОТО
Сьогодні, 5 липня, російські війська із застосуванням БпЛА завдали ударів по Богодухову в Харківській області, унаслідок чого є загиблі.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що внаслідок удару двоє чоловіків загинули.
26-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Згодом стало відомо, що також зазнала гострої реакції на стрес внаслідок "прильоту" 40-річна жінка.
Також через російські удари пошкоджено супермаркет, меблевий магазин та два автомобілі.
Що передувало
Нагадаємо, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 22 населені пункти Харківської області, унаслідок чого троє людей загинули і вісім - постраждали.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль