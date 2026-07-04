Росія атакувала Харків дронами: є постраждала, згоріли 13 вантажівок

Зранку 4 липня російські військові завдали ударів по різних районах Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Спочатку ворожий дрон вдарив поблизу автозаправної станції у Салтівському районі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих і пожежі.

Згодом окупанти атакували Київський район міста. Внаслідок удару, за попередньою інформацією, поранення дістала жінка.

"Внаслідок удару ворожого дрону в Київському районі Харкова постраждала 45-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу", - зазначив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Пізніше російський реактивний дрон типу Shahed влучив поблизу торговельного центру у Слобідському районі. На місці спалахнула пожежа.

Як повідомив Терехов, удар припав по території цивільного підприємства. Внаслідок атаки знищено щонайменше 13 вантажівок. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

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