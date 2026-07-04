Россия атаковала Харьков дронами: есть пострадавшая, сгорели 13 грузовиков

Утром 4 июля российские военные нанесли удары по различным районам Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Сначала вражеский дрон нанес удар вблизи автозаправочной станции в Салтовском районе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и пожара.

Впоследствии оккупанты атаковали Киевский район города. В результате удара, по предварительной информации, ранение получила женщина.

"В результате удара вражеского дрона в Киевском районе Харькова пострадала 45-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь", — отметил начальник ОГА Олег Синегубов.

Позже российский реактивный дрон типа Shahed попал вблизи торгового центра в Слободском районе. На месте вспыхнул пожар.

Как сообщил Терехов, удар пришелся по территории гражданского предприятия. В результате атаки уничтожено не менее 13 грузовиков. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

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