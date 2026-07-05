Враг атаковал беспилотниками Богодухов: двое мужчин погибли, две женщины пострадали. ФОТО
Сегодня, 5 июля, российские войска с применением БПЛА нанесли удары по Богодухову в Харьковской области, в результате чего есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что в результате удара погибли двое мужчин.
26-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.
Позже стало известно, что также получила острую реакцию на стресс в результате "прилета" 40-летняя женщина.
Также в результате российских ударов повреждены супермаркет, мебельный магазин и два автомобиля.
Что предшествовало
Напомним, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 22 населенных пункта Харьковской области, в результате чего три человека погибли и восемь - пострадали.
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