Враг атаковал беспилотниками Богодухов: двое мужчин погибли, две женщины пострадали. ФОТО

Сегодня, 5 июля, российские войска с применением БПЛА нанесли удары по Богодухову в Харьковской области, в результате чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что в результате удара погибли двое мужчин.

26-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

Позже стало известно, что также получила острую реакцию на стресс в результате "прилета" 40-летняя женщина.

Также в результате российских ударов повреждены супермаркет, мебельный магазин и два автомобиля.

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Что предшествовало

Напомним, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 22 населенных пункта Харьковской области, в результате чего три человека погибли и восемь - пострадали.

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