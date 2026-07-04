Враг ударил дроном по дрезине "Укрзализныци" во время ремонтных работ на Харьковщине. ФОТО
Вражеский БПЛА поразил дрезину "Укрзализныци" во время проведения ремонтных работ в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".
Каковы последствия?
Как отмечается, благодаря своевременному предупреждению от мониторингового центра работники успели укрыться. К счастью, никто из железнодорожников не пострадал.
"Несмотря на постоянные атаки, железнодорожники ежедневно продолжают выполнять свою работу, чтобы движение поездов оставалось безопасным и бесперебойным", — отмечают в "Укрзализныце".
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