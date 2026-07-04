Враг ударил дроном по дрезине "Укрзализныци" во время ремонтных работ на Харьковщине. ФОТО

Вражеский БПЛА поразил дрезину "Укрзализныци" во время проведения ремонтных работ в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Каковы последствия?

Как отмечается, благодаря своевременному предупреждению от мониторингового центра работники успели укрыться. К счастью, никто из железнодорожников не пострадал.

"Несмотря на постоянные атаки, железнодорожники ежедневно продолжают выполнять свою работу, чтобы движение поездов оставалось безопасным и бесперебойным", — отмечают в "Укрзализныце".

Читайте также: Оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области: повреждены локомотивы. ФОТО