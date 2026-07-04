Оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине: повреждены локомотивы. ФОТО

Вечером 3 июля российские захватчики атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. Повреждены два локомотива.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

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Укрытие спасло жизнь железнодорожникам

Во время угрозы со стороны дронов работники находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

Разрушения и повреждения техники

"Однако каждая такая атака оставляет после себя новые разрушения и убытки для украинской железной дороги. На этот раз вследствие удара российских БПЛА повреждены два локомотива", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, только с начала года вследствие российских атак уничтожено и повреждено уже более 200 локомотивов.

"Объемы ремонтных работ постоянно растут и требуют значительных финансовых ресурсов. Ведь, несмотря на систематические удары, украинская железная дорога продолжает работать, восстанавливать поврежденную инфраструктуру и обеспечивать бесперебойное сообщение между регионами", — добавил он.

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