Окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині: пошкоджено локомотиви. ФОТО

Ввечері 3 липня російські загарбники атакували атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Пошкоджено два локомотиви.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

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Укриття врятувало життя залізничників

Під час дронової загрози працівники перебували в укритті, тому обійшлося без жертв і постраждалих.

Руйнування та пошкодження техніки

"Однак кожна така атака залишає після себе нові руйнування та збитки для української залізниці. Цього разу внаслідок удару російських БПЛА пошкоджено два локомотиви", - сказано в повідомленні.

За словами урядовця, лише з початку року внаслідок російських атак знищено та пошкоджено вже понад 200 локомотивів.

"Обсяги ремонтних робіт постійно зростають і потребують значних фінансових ресурсів. Бо попри системні удари, українська залізниця продовжує працювати, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати безперебійне сполучення між регіонами", - додав він.

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