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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Окупанти понад 50 разів били по Дніпропетровщині: 3 людини загинули, ще 12 - поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 3 липня російські війська понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Криворізький район

35-річна жінка у лікарні в стані середньої тяжкості. Загалом через атаку одна людина загинула і шестеро поранені.

  • У Лозуватській громаді пошкоджена інфраструктура.

Нікопольський район

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська, Мирівська і Покровська громади. Понівечені супермаркет, адмінбудівля, коледж, АЗС, оселі, авто.

Унаслідок російських ударів загинули двоє чоловіків 45 років. 33-річний чоловік та 44-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини: 10 поранених. ФОТОрепортаж

Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни били по Шахтарській, Петропавлівській, Українській, Васильківській, Славгородській громадах. Пошкоджені магазин, оселі.

Четверо людей дістали поранень. Серед них двоє дітей.

Дніпровський район

У Дніпровському районі противник цілив по Дніпру, Миколаївській і Петриківській громадах. Сталися пожежі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Кривий Ріг ракетою: є поранені та руйнування (оновлено)

Наслідки обстрілів

Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (35018) Дніпропетровська область (5226) Дніпровський район (449) Криворізький район (432) Нікопольський район (829) Синельниківський район (583)
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