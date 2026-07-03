Окупанти понад 50 разів били по Дніпропетровщині: 3 людини загинули, ще 12 - поранені. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 3 липня російські війська понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Криворізький район
- Зазначається, що побільшало постраждалих у Софіївській громаді на Криворіжжі.
35-річна жінка у лікарні в стані середньої тяжкості. Загалом через атаку одна людина загинула і шестеро поранені.
- У Лозуватській громаді пошкоджена інфраструктура.
Нікопольський район
На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська, Мирівська і Покровська громади. Понівечені супермаркет, адмінбудівля, коледж, АЗС, оселі, авто.
Унаслідок російських ударів загинули двоє чоловіків 45 років. 33-річний чоловік та 44-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Синельниківський район
На Синельниківщині росіяни били по Шахтарській, Петропавлівській, Українській, Васильківській, Славгородській громадах. Пошкоджені магазин, оселі.
Четверо людей дістали поранень. Серед них двоє дітей.
Дніпровський район
У Дніпровському районі противник цілив по Дніпру, Миколаївській і Петриківській громадах. Сталися пожежі.
Наслідки обстрілів
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