Оккупанты более 50 раз наносили удары по Днепропетровщине: 3 человека погибли, ещё 12 — ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 3 июля российские войска более 50 раз нанесли удары по четырём районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии, авиабомб и ракет, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Криворожский район

Отмечается, что число пострадавших в Софиевской громаде на Криворожье увеличилось.

35-летняя женщина находится в больнице в состоянии средней тяжести. Всего вследствие атаки один человек погиб и шестеро получили ранения.

В Лозуватской громаде повреждена инфраструктура.

Никопольский район

В Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Томаковская, Мировская и Покровская громады. Разрушены супермаркет, административное здание, колледж, АЗС, дома, автомобили.

Вследствие российских ударов погибли двое мужчин 45 лет. 33-летний мужчина и 44-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне наносили удары по Шахтерской, Петропавловской, Украинской, Васильковской и Славгородской громадам. Повреждены магазин и жилые дома.

Четверо человек получили ранения. Среди них двое детей.

Днепровский район

В Днепровском районе противник наносил удары по Днепру, Николаевской и Петриковской громадам. Произошли пожары.

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Последствия обстрелов





