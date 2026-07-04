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Новини Фото Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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Ворог ударив дроном по дрезині "Укрзалізниці" під час ремонтних робіт на Харківщині. ФОТО

Ворожий БпЛА влучив у дрезину "Укрзалізниці" під час виконання ремонтних робіт на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

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Які наслідки?

Як зазначається, завдяки своєчасному попередженню від моніторингового центру працівники встигли перейти в укриття. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав.

"Попри постійні атаки, залізничники щодня продовжують виконувати свою роботу, щоб рух поїздів залишався безпечним і безперервним", - наголошують в "Укрзалізниці".

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удар по дрезині на Харківщині

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обстріл (34993) Укрзалізниця (7218) Харківська область (2950)
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