Ворог ударив дроном по дрезині "Укрзалізниці" під час ремонтних робіт на Харківщині. ФОТО
Ворожий БпЛА влучив у дрезину "Укрзалізниці" під час виконання ремонтних робіт на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".
Які наслідки?
Як зазначається, завдяки своєчасному попередженню від моніторингового центру працівники встигли перейти в укриття. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав.
"Попри постійні атаки, залізничники щодня продовжують виконувати свою роботу, щоб рух поїздів залишався безпечним і безперервним", - наголошують в "Укрзалізниці".
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