Трое погибших и восемь пострадавших: последствия российских ударов по Харьковской области за сутки. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 22 населенных пункта Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атак
Отмечается, что в результате обстрелов три человека погибли. Пострадали 8 человек, среди них – ребенок.
- В г. Харькове пострадали женщины 45, 22 и 60 лет, а также 10-месячная девочка.
- В с. Велетень Змиевской громады острую реакцию на стресс перенесли мужчины 48 и 52 лет.
- В пос. Великий Бурлук пострадал 54-летний мужчина.
- В с. Лозовая Волчанской громады один человек погиб (данные уточняются), пострадал 32-летний мужчина.
- В с. Веселое Липецкой громады погиб 69-летний мужчина.
- В с. Довжанка Вильховатской громады погиб 55-летний мужчина.
Враг атаковал БПЛА Слободской, Киевский, Салтовский и Индустриальный районы Харькова.
Чем атаковали россияне?
По данным ОВА, враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 6 КАБ;
- 4 БПЛА типа "Герань-2";
- 7 БПЛА типа "Молния";
- 8 FPV-дронов;
- 20 БПЛА (тип устанавливается).
Разрушения в результате обстрелов
Сообщается, что повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харькове повреждены 2 многоквартирных дома, 21 грузовой автомобиль, хозяйственное сооружение, АЗС;
- в Богодуховском районе повреждены частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Писаревка), частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Постольное), АЗС (с. Максимовка), частный дом, электросети (г. Богодухов), частный дом (с. Степное), автомобиль (с. Черноглазовка);
- в Купянском районе поврежден автомобиль (п. Великий Бурлук), электросети (с. Ставище), автомобиль (с. Довжанка);
- в Харьковском районе поврежден автомобиль (поселок Слатыно);
- в Лозовском районе повреждены железнодорожная инфраструктура, автомобиль, АЗС (поселок Близнюки);
- в Чугуевском районе повреждены железнодорожная инфраструктура (с. Велетень), комбайн (с. Лозовая), сельскохозяйственное предприятие (с. Тетлега);
- в Берестинском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (г. Берестин).
Эвакуация
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 158 человек.
Всего с начала работы пункта зарегистрировано 44 142 человека.
Последствия ударов
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