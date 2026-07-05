Трое погибших и восемь пострадавших: последствия российских ударов по Харьковской области за сутки. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 22 населенных пункта Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы атак

Отмечается, что в результате обстрелов три человека погибли. Пострадали 8 человек, среди них – ребенок.

В г. Харькове пострадали женщины 45, 22 и 60 лет, а также 10-месячная девочка.

В с. Велетень Змиевской громады острую реакцию на стресс перенесли мужчины 48 и 52 лет.

В пос. Великий Бурлук пострадал 54-летний мужчина.

В с. Лозовая Волчанской громады один человек погиб (данные уточняются), пострадал 32-летний мужчина.

В с. Веселое Липецкой громады погиб 69-летний мужчина.

В с. Довжанка Вильховатской громады погиб 55-летний мужчина.

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Враг атаковал БПЛА Слободской, Киевский, Салтовский и Индустриальный районы Харькова.

Чем атаковали россияне?

По данным ОВА, враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

6 КАБ;

4 БПЛА типа "Герань-2";

7 БПЛА типа "Молния";

8 FPV-дронов;

20 БПЛА (тип устанавливается).

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Разрушения в результате обстрелов

Сообщается, что повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харькове повреждены 2 многоквартирных дома, 21 грузовой автомобиль, хозяйственное сооружение, АЗС;

в Богодуховском районе повреждены частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Писаревка), частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Постольное), АЗС (с. Максимовка), частный дом, электросети (г. Богодухов), частный дом (с. Степное), автомобиль (с. Черноглазовка);

в Купянском районе поврежден автомобиль (п. Великий Бурлук), электросети (с. Ставище), автомобиль (с. Довжанка);

в Харьковском районе поврежден автомобиль (поселок Слатыно);

в Лозовском районе повреждены железнодорожная инфраструктура, автомобиль, АЗС (поселок Близнюки);

в Чугуевском районе повреждены железнодорожная инфраструктура (с. Велетень), комбайн (с. Лозовая), сельскохозяйственное предприятие (с. Тетлега);

в Берестинском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (г. Берестин).

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Эвакуация

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 158 человек.

Всего с начала работы пункта зарегистрировано 44 142 человека.

Последствия ударов





