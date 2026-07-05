Троє загиблих і вісім постраждалих: наслідки російських ударів по Харківщині за добу. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 22 населені пункти Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атак
Зазначається, що внаслідок обстрілів троє людей загинули. Постраждали 8 людей, серед них – дитина.
- У м. Харків постраждали жінки 45, 22, 60 років та 10-місячна дівчинка.
- У с. Велетень Зміївської громади зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 48 і 52 років.
- У сел. Великий Бурлук постраждав 54-річний чоловік.
- У с. Лозова Вовчанської громади одна людина загинула (дані уточнюються), постраждав 32-річний чоловік.
- У с. Веселе Липецької громади загинув 69-річний чоловік.
- У с. Довжанка Вільхуватської громади загинув 55-річний чоловік.
Ворог атакував БпЛА Слобідський, Київський, Салтівський та Індустріальний райони Харкова.
Чим били росіяни?
За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 6 КАБ;
- 4 БпЛА типу "Герань-2";
- 7 БпЛА типу "Молнія";
- 8 fpv-дронів;
- 20 БпЛА (тип встановлюється).
Руйнування через обстріли
Повідомляється, що пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 21 вантажний автомобіль, господарчу споруду, АЗС;
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Писарівка), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Постольне), АЗС (с. Максимівка), приватний будинок, електромережі (м. Богодухів), приватний будинок (с. Степне), автомобіль (с. Чорноглазівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (сел. Великий Бурлук), електромережі (с. Ставище), автомобіль (с. Довжанка);
- у Харківському районі пошкоджено автомобіль (сел. Слатине);
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, автомобіль, АЗС (сел. Близнюки);
- у Чугуївському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Велетень), комбайн (с. Лозова), сільськогосподарське підприємство (с. Тетлега);
- у Берестинському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Берестин).
Евакуація
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 158 людей.
Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 44 142 людини.
Наслідки ударів
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