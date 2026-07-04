Удар РФ по Лозовій: у лікарні померла 10-річна дівчинка, яка зазнала важких поранень
На жаль, у лікарні померла 10-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок ворожого удару по м. Лозова на Харківщині 3 липня.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
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"Наші лікарі зробили все можливе для її порятунку, але травми виявилися надто важкими", - зазначив очільник області.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по житловому сектору Лозової на Харківщині: постраждали 3 дітей та 3 дорослих.
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