Удар РФ по Лозовій: у лікарні померла 10-річна дівчинка, яка зазнала важких поранень

На жаль, у лікарні померла 10-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок ворожого удару по м. Лозова на Харківщині 3 липня.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Наші лікарі зробили все можливе для її порятунку, але травми виявилися надто важкими", - зазначив очільник області.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по житловому сектору Лозової на Харківщині: постраждали 3 дітей та 3 дорослих.

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