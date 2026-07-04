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Новини Обстріли Харківщини Діти - жертви війни
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Удар РФ по Лозовій: у лікарні померла 10-річна дівчинка, яка зазнала важких поранень

РФ атакувала Лозову: постраждали діти

На жаль, у лікарні померла 10-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок ворожого удару по м. Лозова на Харківщині 3 липня.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Наші лікарі зробили все можливе для її порятунку, але травми виявилися надто важкими", - зазначив очільник області.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по житловому сектору Лозової на Харківщині: постраждали 3 дітей та 3 дорослих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили КАБами по Харкову: є загибла та вже 12 поранених, у молодої дівчини - опіки близько 90% тіла. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

діти (5639) обстріл (34923) жертва (300) Харківська область (2938) Лозівський район (53) Лозова (31)
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