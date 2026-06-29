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Новини Обстріли Харківщини
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Росіяни вдарили КАБом по Харкову: є загибла та вже десятеро поранених (оновлено)

Росіяни вдарили КАБом по Харкову

Сьогодні, 29 червня, російські війська завдали удару КАБом по Холодногірському району Харкова, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атаки

Так, зазначається, що, за останніми даними, є підтверджена інформація про одну загиблу людину та пʼятьох поранених, серед них є важкі.

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Пошкодження

Також пошкоджено трамвай та електричну мережу, більше 15-ти авто, будівля підприємства та прилеглі до місця влучання будинки.

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Оновлена інформація

Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вже відомо про 7 постраждалих через ворожий удар КАБ по Харкову.

Станом на 16:48 Терехов повідомив, що до десятьох зросла кількість поранених внаслідок обстрілу Холодногірського району. Одна людина загинула - молода дівчина двадцяти трьох років.

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обстріл (34786) Харків (6180) Харківська область (2911) Харківський район (979)
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