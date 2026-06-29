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Новости Обстрелы Харьковщина
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Россияне нанесли удар КАБом по Харькову: есть погибший и раненые, в том числе - в тяжёлом состоянии

Россияне нанесли удар КАБом по Харькову

Сегодня, 29 июня, российские войска нанесли удар с помощью КАБа по Холодногорскому району Харькова, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы атаки

Так, отмечается, что, по последним данным, есть подтвержденная информация об одном погибшем и пяти раненых, среди которых есть тяжелораненые.

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Повреждения

Также повреждены трамвай и электрическая сеть, более 15 автомобилей, здание предприятия и прилегающие к месту попадания дома.

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обстрел (33408) Харьков (7931) Харьковская область (2850) Харьковский район (961)
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