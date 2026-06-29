Россияне нанесли удар КАБом по Харькову: есть погибший и раненые, в том числе - в тяжёлом состоянии

Сегодня, 29 июня, российские войска нанесли удар с помощью КАБа по Холодногорскому району Харькова, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Жертвы атаки

Так, отмечается, что, по последним данным, есть подтвержденная информация об одном погибшем и пяти раненых, среди которых есть тяжелораненые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Харьковской области: погибли отец и сын

Повреждения

Также повреждены трамвай и электрическая сеть, более 15 автомобилей, здание предприятия и прилегающие к месту попадания дома.

Смотрите также: Трое человек пострадали в результате попадания вражеского FPV-дрона в гражданский автомобиль в Харьковской области. ФОТОрепортаж