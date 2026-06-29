Россияне нанесли удар КАБом по Харькову: есть погибший и раненые, в том числе - в тяжёлом состоянии
Сегодня, 29 июня, российские войска нанесли удар с помощью КАБа по Холодногорскому району Харькова, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
Так, отмечается, что, по последним данным, есть подтвержденная информация об одном погибшем и пяти раненых, среди которых есть тяжелораненые.
Повреждения
Также повреждены трамвай и электрическая сеть, более 15 автомобилей, здание предприятия и прилегающие к месту попадания дома.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль