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Новости Обстрелы Харьковщина
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Рашисты нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Харьковской области: погибли отец и сын

Россия убила отца и сына с помощью FPV-дрона в Харьковской области

Российские оккупанты нанесли удар с помощью FPV-дрона по гражданскому автомобилю, в результате чего погибли отец и сын.

Об этом сообщил Боровский поселковый совет, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Около 07:20 утра российский FPV-дрон на оптоволокне атаковал гражданский автомобиль на автодороге вблизи села Гороховатка.

В результате этой циничной атаки погибли двое мирных жителей села Гороховатка - отец и сын:

Мироненко Виктор Николаевич, 27.11.1938 г. р.
Мироненко Сергей Викторович, 28.03.1968 г. р.", - говорится в сообщении.

В поселковом совете призвали всех жителей, которые до сих пор остаются на территории общины, не медлить с эвакуацией.

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Автор: 

обстрел (33408) Харьковская область (2850) Изюмский район (242) Гороховатка (7)
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