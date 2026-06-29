Рашисты нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Харьковской области: погибли отец и сын

Российские оккупанты нанесли удар с помощью FPV-дрона по гражданскому автомобилю, в результате чего погибли отец и сын.

Об этом сообщил Боровский поселковый совет, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Около 07:20 утра российский FPV-дрон на оптоволокне атаковал гражданский автомобиль на автодороге вблизи села Гороховатка.



В результате этой циничной атаки погибли двое мирных жителей села Гороховатка - отец и сын:



Мироненко Виктор Николаевич, 27.11.1938 г. р.

Мироненко Сергей Викторович, 28.03.1968 г. р.", - говорится в сообщении.

В поселковом совете призвали всех жителей, которые до сих пор остаются на территории общины, не медлить с эвакуацией.

Читайте также: Трое человек пострадали в результате попадания вражеского FPV-дрона в гражданский автомобиль в Харьковской области. ФОТОрепортаж