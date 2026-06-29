Рашисты нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Харьковской области: погибли отец и сын
Российские оккупанты нанесли удар с помощью FPV-дрона по гражданскому автомобилю, в результате чего погибли отец и сын.
Об этом сообщил Боровский поселковый совет, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Около 07:20 утра российский FPV-дрон на оптоволокне атаковал гражданский автомобиль на автодороге вблизи села Гороховатка.
В результате этой циничной атаки погибли двое мирных жителей села Гороховатка - отец и сын:
Мироненко Виктор Николаевич, 27.11.1938 г. р.
Мироненко Сергей Викторович, 28.03.1968 г. р.", - говорится в сообщении.
В поселковом совете призвали всех жителей, которые до сих пор остаются на территории общины, не медлить с эвакуацией.
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