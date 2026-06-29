Рашисти вдарили FPV-дроном по цивільному авто на Харківщині: загинули батько та син

Російські окупанти вдарили FPV-дроном по цивільному авто, внаслідок чого загинули батько та син.

Про це повідомила Борівська селищна рада, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Близько 07:20 ранку російський FPV-дрон на оптоволокні атакував цивільний автомобіль на автодорозі поблизу села Гороховатка.



Унаслідок цієї цинічної атаки загинули двоє мирних жителів села Гороховатка — батько і син:



Мироненко Віктор Миколайович, 27.11.1938 р. н.

Мироненко Сергій Вікторович, 28.03.1968 р. н", - йдеться в повідомленні.

У селищній раді закликали всіх жителів, які досі залишаються на території громади, не зволікати з евакуацією.

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