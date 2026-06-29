Рашисти вдарили FPV-дроном по цивільному авто на Харківщині: загинули батько та син
Російські окупанти вдарили FPV-дроном по цивільному авто, внаслідок чого загинули батько та син.
Про це повідомила Борівська селищна рада, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Близько 07:20 ранку російський FPV-дрон на оптоволокні атакував цивільний автомобіль на автодорозі поблизу села Гороховатка.
Унаслідок цієї цинічної атаки загинули двоє мирних жителів села Гороховатка — батько і син:
Мироненко Віктор Миколайович, 27.11.1938 р. н.
Мироненко Сергій Вікторович, 28.03.1968 р. н", - йдеться в повідомленні.
У селищній раді закликали всіх жителів, які досі залишаються на території громади, не зволікати з евакуацією.
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