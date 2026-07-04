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Новости Обстрелы Харьковщина Дети - жертвы войны
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Удар РФ по Лозовой: в больнице умерла 10-летняя девочка, получившая тяжелые ранения

РФ атаковала Лозовую: пострадали дети

К сожалению, в больнице умерла 10-летняя девочка, получившая ранения в результате вражеского удара по г. Лозовая в Харьковской области 3 июля.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Наши врачи сделали все возможное для её спасения, но травмы оказались слишком тяжелыми", — отметил глава области.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по жилому району Лозовой в Харьковской области: пострадали 3 ребенка и 3 взрослых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили КАБами по Харькову: есть погибшая и уже 12 раненых, у молодой девушки — ожоги около 90% тела. ФОТОрепортаж (обновлено)

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