Удар РФ по Лозовой: в больнице умерла 10-летняя девочка, получившая тяжелые ранения

К сожалению, в больнице умерла 10-летняя девочка, получившая ранения в результате вражеского удара по г. Лозовая в Харьковской области 3 июля.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Наши врачи сделали все возможное для её спасения, но травмы оказались слишком тяжелыми", — отметил глава области.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по жилому району Лозовой в Харьковской области: пострадали 3 ребенка и 3 взрослых.

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