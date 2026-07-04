Удар РФ по Лозовой: в больнице умерла 10-летняя девочка, получившая тяжелые ранения
К сожалению, в больнице умерла 10-летняя девочка, получившая ранения в результате вражеского удара по г. Лозовая в Харьковской области 3 июля.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Наши врачи сделали все возможное для её спасения, но травмы оказались слишком тяжелыми", — отметил глава области.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по жилому району Лозовой в Харьковской области: пострадали 3 ребенка и 3 взрослых.
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