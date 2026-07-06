Пошкоджено будинки та два підприємства, загинула людина: наслідки атаки РФ на Київщину. ФОТОрепортаж

У ніч на 6 липня російські окупанти здійснили комбіновану атаку на Київську область. Постраждали 13 осіб, одна людина загинула.

Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та два підприємства - одна людина загинула, дванадцять людей постраждали.



Наразі у Вишневому триває ліквідація наслідків атаки. Поліцейські та рятувальники за необхідності здійснюють евакуацію цивільного населення, оскільки є загроза повторної детонації небезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

У Бориспільському районі поранено 1 особу.







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Масований обстріл

Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого, станом на зараз, відомо про 11 загиблих. Постраждали понад 40 осіб.

У Повітряних силах повідомили , що РФ випустила 68 ракет і 351 БпЛА. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 безпілотників.

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