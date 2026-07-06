Пошкоджено будинки та два підприємства, загинула людина: наслідки атаки РФ на Київщину. ФОТОрепортаж
У ніч на 6 липня російські окупанти здійснили комбіновану атаку на Київську область. Постраждали 13 осіб, одна людина загинула.
Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та два підприємства - одна людина загинула, дванадцять людей постраждали.
Наразі у Вишневому триває ліквідація наслідків атаки. Поліцейські та рятувальники за необхідності здійснюють евакуацію цивільного населення, оскільки є загроза повторної детонації небезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
У Бориспільському районі поранено 1 особу.
Масований обстріл
- Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого, станом на зараз, відомо про 11 загиблих. Постраждали понад 40 осіб.
- У Повітряних силах повідомили, що РФ випустила 68 ракет і 351 БпЛА. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 безпілотників.
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