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Новини Фото Масований комбінований удар
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Пошкоджено будинки та два підприємства, загинула людина: наслідки атаки РФ на Київщину. ФОТОрепортаж

У ніч на 6 липня російські окупанти здійснили комбіновану атаку на Київську область. Постраждали 13 осіб, одна людина загинула.

Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та два підприємства - одна людина загинула, дванадцять людей постраждали.

Наразі у Вишневому триває ліквідація наслідків атаки. Поліцейські та рятувальники за необхідності здійснюють евакуацію цивільного населення, оскільки є загроза повторної детонації небезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

У Бориспільському районі поранено 1 особу.

Наслідки удару РФ по Київщині 6 липня: що відомо?
Наслідки удару РФ по Київщині 6 липня: що відомо?
Наслідки удару РФ по Київщині 6 липня: що відомо?

Читайте: У Києві змінили маршрути громадського транспорту після нічної атаки

Масований обстріл

  • Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого, станом на зараз, відомо про 11 загиблих. Постраждали понад 40 осіб.
  • У Повітряних силах повідомили, що РФ випустила 68 ракет і 351 БпЛА. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
  • Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 безпілотників.

Також читайте: Окупанти вдарили по Харкову та восьми населених пунктах області: 3 загиблих, 16 поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

Вишневе (58) Київська область (4695) обстріл (35018) Бориспільський район (87) Бучанський район (186)
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