Знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет, - Повітряні сили
У ніч на 6 липня 2026 року противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Епіцентр удару
Як зазначається, основний напрямок удару - Київ.
Чим бив ворог?
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 419 засобів повітряного нападу - 68 ракет і 351 БпЛА різних типів:
- 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс" (райони пусків – Курська обл., РФ);
- 23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Орловська, Курська обл., - РФ);
- 33 крилаті ракети Х-101 (райони пусків – Вологодська, - РФ);
- 6 крилатих ракет Калібр (район пуску – Новоросійськ, - РФ);
- 351 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала ППО?
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 363 цілі - 37 ракет та 326 безпілотників різних типів:
- 31 крилату ракету Х-101;
- 6 крилатих ракет Калібр;
- 326 ворожих БпЛА різних типів.
За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.
"Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу", - наголошують Повітряні сили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль