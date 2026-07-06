РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12625 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
2 369 22

Уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 6 июля 2026 года противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Эпицентр удара

Как отмечается, основное направление удара - Киев.

Чем наносил удары противник?

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 419 средств воздушного нападения - 68 ракет и 351 БПЛА различных типов:

  • 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс" (районы запуска — Курская обл., РФ);
  • 23 баллистические ракеты "Искандер-М"/"С-400" (районы запуска — Брянская, Орловская, Курская обл., — РФ);
  • 33 крылатые ракеты Х-101 (районы запуска – Вологодская область, РФ);
  • 6 крылатых ракет "Калибр" (район запуска – Новороссийск, РФ);
  • 351 ударный БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия ночной атаки РФ на Киев: число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 363 цели - 37 ракет и 326 беспилотников различных типов:

  • 31 крылатая ракета Х-101;
  • 6 крылатых ракет "Калибр";
  • 326 вражеских БПЛА различных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 29 баллистических (в т.ч. противокорабельных) ракет и 18 ударных БПЛА в 34 точках, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 16 точках.

Читайте также: В Киеве изменили маршруты общественного транспорта после ночной атаки

"Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу", - подчеркивают Воздушные силы.

Автор: 

обстрел (33588) ракеты (4029) Воздушные силы (3199) баллистические ракеты (598)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Як і власної ракетної програми,яку зейло закрив ще перед вторгненням.
показать весь комментарий
06.07.2026 09:27 Ответить
+3
до Патріотів ракет немає ,руда скотина підіграє пуйлу
показать весь комментарий
06.07.2026 09:11 Ответить
+3
Що ж повний провал з балістикою ,під час війни в Перській затоці "найвеличніший" об'їздив всі країни регіону де роздавав перехоплювачі дронів і направив наших понад 200 спеціалістів ,адже вони збивали шахеди "петрітами" чи хоч одна країна нам допомогла тими петріотами ? на жаль ось так переживає за інші країни в той час як ворог знищує Україну.
показать весь комментарий
06.07.2026 09:13 Ответить

Загрузка...

 
 