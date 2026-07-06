Уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет, - Воздушные силы

В ночь на 6 июля 2026 года противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Эпицентр удара

Как отмечается, основное направление удара - Киев.

Чем наносил удары противник?

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 419 средств воздушного нападения - 68 ракет и 351 БПЛА различных типов:

6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс" (районы запуска — Курская обл., РФ);

23 баллистические ракеты "Искандер-М"/"С-400" (районы запуска — Брянская, Орловская, Курская обл., — РФ);

33 крылатые ракеты Х-101 (районы запуска – Вологодская область, РФ);

6 крылатых ракет "Калибр" (район запуска – Новороссийск, РФ);

351 ударный БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 363 цели - 37 ракет и 326 беспилотников различных типов:

31 крылатая ракета Х-101;

6 крылатых ракет "Калибр";

326 вражеских БПЛА различных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 29 баллистических (в т.ч. противокорабельных) ракет и 18 ударных БПЛА в 34 точках, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 16 точках.

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"Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу", - подчеркивают Воздушные силы.