Ожидаю от СБУ и разведки "подробного расследования" того, что произошло в Вишневом, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский после массированного обстрела со стороны России 6 июля поручил СБУ и разведке выяснить обстоятельства и последствия атаки на Вишневое в Киевской области.
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
О последствиях обстрела РФ в Вишневом
По словам президента, в Вишневом из-за вторичной детонации "сложная ситуация".
"Сегодня с ночи фактически каждые полчаса министр внутренних дел Игорь Клименко докладывает о спасательной операции, разборе завалов и тушении пожаров. Я ожидаю от Службы безопасности Украины и разведки подробного выяснения того, что произошло в Вишневом", — сказал Зеленский.
Он добавил, что Кабинет министров выделит громаде Вишневого средства из резервного фонда, поскольку последствия российского обстрела там таковы, "что собственных сил громады не хватит".
В целом этот комбинированный удар стал одним из самых кровавых за последнее время. Россияне применили:
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68 ракет, в том числе баллистических;
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Более 350 беспилотников различных типов, среди которых зафиксировано применение скоростных реактивных дронов типа "шахед".
"Тактика россиян неизменна: как можно больше боли и вреда украинцам и Украине. Только этим массированным ударом россияне убили 22 человека. Мои соболезнования всем родным и близким. На данный момент данные следующие. Еще почти 90 человек получили ранения. Основной целью для России на этот раз были Киев и область. Снова Путин "победил" обычные жилые дома", –– добавил президент.
Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля
- Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было сбито 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.
- В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
- После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
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