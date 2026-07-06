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Новости Массированный комбинированный удар
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Ожидаю от СБУ и разведки "подробного расследования" того, что произошло в Вишневом, - Зеленский

вишневе

Президент Украины Владимир Зеленский после массированного обстрела со стороны России 6 июля поручил СБУ и разведке выяснить обстоятельства и последствия атаки на Вишневое в Киевской области.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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О последствиях обстрела РФ в Вишневом

По словам президента, в Вишневом из-за вторичной детонации "сложная ситуация".

"Сегодня с ночи фактически каждые полчаса министр внутренних дел Игорь Клименко докладывает о спасательной операции, разборе завалов и тушении пожаров. Я ожидаю от Службы безопасности Украины и разведки подробного выяснения того, что произошло в Вишневом", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Кабинет министров выделит громаде Вишневого средства из резервного фонда, поскольку последствия российского обстрела там таковы, "что собственных сил громады не хватит".

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В целом этот комбинированный удар стал одним из самых кровавых за последнее время. Россияне применили:

  • 68 ракет, в том числе баллистических;

  • Более 350 беспилотников различных типов, среди которых зафиксировано применение скоростных реактивных дронов типа "шахед".

"Тактика россиян неизменна: как можно больше боли и вреда украинцам и Украине. Только этим массированным ударом россияне убили 22 человека. Мои соболезнования всем родным и близким. На данный момент данные следующие. Еще почти 90 человек получили ранения. Основной целью для России на этот раз были Киев и область. Снова Путин "победил" обычные жилые дома", –– добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После ночной атаки РФ движение поездов в Киевской области полностью возобновили. ФОТО

Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля

  • Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было сбито 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.
  • В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
  • После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

Автор: 

Вишневое (40) Зеленский Владимир (24738) Киевская область (4705) обстрел (33636) Бучанский район (168)
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Топ комментарии
+16
Генію, що доручив розмістити БК в місті - дати Героя РФ!
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06.07.2026 20:16 Ответить
+10
що сталося? як би сказали твої й@бнуті прихильники щодо взривів складів у 2014-2015 роках : "зеленський взірвав склад"... Чи по відношенню до тебе ета савсєм другоє?
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06.07.2026 20:16 Ответить
+10
Хто доручив розмістити БК в місті? Хто у нас верховний головнокомандувач?
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06.07.2026 20:19 Ответить

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