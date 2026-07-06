Ожидаю от СБУ и разведки "подробного расследования" того, что произошло в Вишневом, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после массированного обстрела со стороны России 6 июля поручил СБУ и разведке выяснить обстоятельства и последствия атаки на Вишневое в Киевской области.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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О последствиях обстрела РФ в Вишневом

По словам президента, в Вишневом из-за вторичной детонации "сложная ситуация".

"Сегодня с ночи фактически каждые полчаса министр внутренних дел Игорь Клименко докладывает о спасательной операции, разборе завалов и тушении пожаров. Я ожидаю от Службы безопасности Украины и разведки подробного выяснения того, что произошло в Вишневом", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Кабинет министров выделит громаде Вишневого средства из резервного фонда, поскольку последствия российского обстрела там таковы, "что собственных сил громады не хватит".

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В целом этот комбинированный удар стал одним из самых кровавых за последнее время. Россияне применили:

68 ракет, в том числе баллистических ;

Более 350 беспилотников различных типов, среди которых зафиксировано применение скоростных реактивных дронов типа "шахед".

"Тактика россиян неизменна: как можно больше боли и вреда украинцам и Украине. Только этим массированным ударом россияне убили 22 человека. Мои соболезнования всем родным и близким. На данный момент данные следующие. Еще почти 90 человек получили ранения. Основной целью для России на этот раз были Киев и область. Снова Путин "победил" обычные жилые дома", –– добавил президент.

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Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля