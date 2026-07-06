Очікую від СБУ та розвідки "детального з’ясування" того, що сталося у Вишневому, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський після російського масованого обстрілу 6 липня доручив СБУ та розвідці з’ясувати обставини наслідків атаки на Вишневе Київської області.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Про наслідки обстрілу РФ у Вишневому

За словами президента, у Вишневому через вторинну детонацію "важка ситуація".

"Сьогодні від ночі фактично кожні пів години міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції й розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України й розвідки детального зʼясування того, що сталось у Вишневому", –– сказав Зеленський.

Він додав, що громаді Вишневого Кабінет міністрів виділить кошти з резервного фонду, оскільки, там наслідки російського обстрілу такі, "що власних сил громади не вистачить".

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Загалом цей комбінований удар став одним із найкривавіших за останній час. Росіяни застосували:

68 ракет, зокрема балістика ;

Понад 350 безпілотників різних типів, серед яких зафіксовано застосування швидкісних реактивних дронів типу "шахед".

"Тактика росіян незмінна: якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні. Тільки цим масованим ударом росіяни убили 22 людини. Мої співчуття всім рідним і близьким. Станом на зараз ось такі дані. Ще майже 90 людей були поранені. Основною мішенню для Росії цього разу були Київ та область. Знов Путін "переміг" звичайні житлові будинки", –– додав президент.

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Ракетний удар РФ по Києву та області 6 липня