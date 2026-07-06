УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12009 відвідувачів онлайн
Новини Масований комбінований удар
6 769 69

Очікую від СБУ та розвідки "детального з’ясування" того, що сталося у Вишневому, - Зеленський

вишневе

Президент України Володимир Зеленський після російського масованого обстрілу 6 липня доручив СБУ та розвідці з’ясувати обставини наслідків атаки на Вишневе Київської області.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про наслідки обстрілу РФ у Вишневому

За словами президента, у Вишневому через вторинну детонацію "важка ситуація".

"Сьогодні від ночі фактично кожні пів години міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції й розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України й розвідки детального зʼясування того, що сталось у Вишневому", –– сказав Зеленський.

Він додав, що громаді Вишневого Кабінет міністрів виділить кошти з резервного фонду, оскільки, там наслідки російського обстрілу такі, "що власних сил громади не вистачить".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована атака на Київщину: восьмеро загиблих, 48 - постраждало (оновлено)

Загалом цей комбінований удар став одним із найкривавіших за останній час. Росіяни застосували:

  • 68 ракет, зокрема балістика;

  • Понад 350 безпілотників різних типів, серед яких зафіксовано застосування швидкісних реактивних дронів типу "шахед".

"Тактика росіян незмінна: якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні. Тільки цим масованим ударом росіяни убили 22 людини. Мої співчуття всім рідним і близьким. Станом на зараз ось такі дані. Ще майже 90 людей були поранені. Основною мішенню для Росії цього разу були Київ та область. Знов Путін "переміг" звичайні житлові будинки", –– додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після нічної атаки РФ рух поїздів на Київщині повністю відновили. ФОТО

Ракетний удар РФ по Києву та області 6 липня

  • Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
  • У Києві кількість загиблих зросла до 15, постраждалих вже понад 50, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
  • На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 6 людей.
  • Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

Автор: 

Вишневе (43) Зеленський Володимир (28263) Київська область (4669) обстріл (34993) Бучанський район (182)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Генію, що доручив розмістити БК в місті - дати Героя РФ!
показати весь коментар
06.07.2026 20:16 Відповісти
+12
що сталося? як би сказали твої й@бнуті прихильники щодо взривів складів у 2014-2015 роках : "зеленський взірвав склад"... Чи по відношенню до тебе ета савсєм другоє?
показати весь коментар
06.07.2026 20:16 Відповісти
+12
О знову режим дурачка який нічого не знає
показати весь коментар
06.07.2026 20:20 Відповісти

Завантаження...

 
 