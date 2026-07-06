Після нічної атаки РФ рух поїздів на Київщині повністю відновили. ФОТО
Вночі 6 липня Росія вкотре атакувала залізничну інфраструктуру Київщини. З міркувань безпеки на окремих ділянках рух поїздів тимчасово обмежували, були задіяні резервні маршрути та внесені зміни до графіків.
Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Рух вже відновлено
За його словами, наразі рух уже відновлено. Перший поїзд із Боярки вже виїхав на Київ.
"В надшвидкі терміни залізничники, які працювали відразу вслід за вибухотехніками ДСНС, відновили інфраструктуру на Київщині та поновили рух поїздів. Надалі як поїзди далекого слідування, так і приміські слідуватимуть стандартним маршрутом.
Було задіяно два десятки відновлювальних бригад енергетиків, звʼязківців, колійників, які працювали паралельно, щоб повернути поїзди на стандартні маршрути якнайшвидше", - зазначив віцепрем’єр.
Що передувало?
- Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
- На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 5 людей.
- Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.
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