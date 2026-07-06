Фон дер Ляєн після масованої атаки РФ: Україна терміново потребує додаткових засобів ППО

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на масований удар РФ по Україні цієї ночі.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Минулої ночі російський режим знову здійснив невибіркову повітряну атаку на мирних жителів, застосувавши понад 400 дронів і ракет для ударів по столиці.

Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони. Ми обговоримо це цього тижня в Анкарі на саміті НАТО", - зазначила фон дер Ляєн.

Також президентка ЄК нагадала, що минулого тижня ЄС ннадав перші 4 мільярди євро в межах програми кредитної підтримки обсягом 90 мільярдів євро.

"Невдовзі буде надано ще більше допомоги. Також ми наполегливо працюємо над тим, щоб найближчими днями остаточно погодити 21-й пакет санкцій.

Ми й надалі посилюватимемо тиск, доки Росія не припинить кровопролиття", - підсумувала вона.

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Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого, станом на зараз, відомо про 11 загиблих. Постраждали понад 40 осіб.

У Повітряних силах повідомили, що РФ випустила 68 ракет і 351 БпЛА. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 безпілотників.

Загалом російський удар по Києву та області вже забрав життя 14 людей

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