Фон дер Ляєн після масованої атаки РФ: Україна терміново потребує додаткових засобів ППО
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на масований удар РФ по Україні цієї ночі.
Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Минулої ночі російський режим знову здійснив невибіркову повітряну атаку на мирних жителів, застосувавши понад 400 дронів і ракет для ударів по столиці.
Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони. Ми обговоримо це цього тижня в Анкарі на саміті НАТО", - зазначила фон дер Ляєн.
Також президентка ЄК нагадала, що минулого тижня ЄС ннадав перші 4 мільярди євро в межах програми кредитної підтримки обсягом 90 мільярдів євро.
"Невдовзі буде надано ще більше допомоги. Також ми наполегливо працюємо над тим, щоб найближчими днями остаточно погодити 21-й пакет санкцій.
Ми й надалі посилюватимемо тиск, доки Росія не припинить кровопролиття", - підсумувала вона.
- Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого, станом на зараз, відомо про 11 загиблих. Постраждали понад 40 осіб.
- У Повітряних силах повідомили, що РФ випустила 68 ракет і 351 БпЛА. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 безпілотників.
- Загалом російський удар по Києву та області вже забрав життя 14 людей
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