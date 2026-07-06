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Новини Масований комбінований удар
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Фон дер Ляєн після масованої атаки РФ: Україна терміново потребує додаткових засобів ППО

Фон дер Ляєн відреагувала на масований удар РФ 6 липня

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на масований удар РФ по Україні цієї ночі.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Минулої ночі російський режим знову здійснив невибіркову повітряну атаку на мирних жителів, застосувавши понад 400 дронів і ракет для ударів по столиці.

Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони. Ми обговоримо це цього тижня в Анкарі на саміті НАТО", - зазначила фон дер Ляєн.

Також президентка ЄК нагадала, що минулого тижня ЄС ннадав перші 4 мільярди євро в межах програми кредитної підтримки обсягом 90 мільярдів євро.

"Невдовзі буде надано ще більше допомоги. Також ми наполегливо працюємо над тим, щоб найближчими днями остаточно погодити 21-й пакет санкцій.

Ми й надалі посилюватимемо тиск, доки Росія не припинить кровопролиття", - підсумувала вона.

Читайте: Сибіга - учасникам саміту НАТО: Захистіть українських дітей від російського балістичного терору!

  • Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого, станом на зараз, відомо про 11 загиблих. Постраждали понад 40 осіб.
  • У Повітряних силах повідомили, що РФ випустила 68 ракет і 351 БпЛА. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
  • Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 безпілотників.
  • Загалом російський удар по Києву та області вже забрав життя 14 людей

Читайте: Зеленський закликав США та Європу посилити українську ППО: У Києві 11 загиблих, на Київщині - 3. Нам потрібні ракети-перехоплювачі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34943) ППО (4247) фон дер Ляєн Урсула (1011)
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Топ коментарі
+2
Україна терміново потребує ядерної зброї та засобів її доставки! Без цього війна не закінчиться.
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06.07.2026 11:28 Відповісти
+2
Ця жінка не розуміє, що засобами ППО війни не виграють, потрібна балістика малої і середньої дальності... терміново. Потрібні високоточні крилаті ракети малої і середньої дальності, 5-10 фламінго нічого не вирішать, треба сотні. Ну і руйнувати російський ВПК, вони перейшли на військові рейки і клепають ракети, якщо це не зупиняти, то поперше війна ніколи не закінчиться, по друге це зруйнує усю Україну з часом.
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06.07.2026 11:35 Відповісти
+1
просто вона некомпетента обіцяти зброю (хоча робить це). Бо коли справа дойде до віськових вони просто скажуть що "немає на складах," або "загроза ескалації", або "да вже і не потібно".
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06.07.2026 11:35 Відповісти

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