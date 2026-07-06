Сибіга - учасникам саміту НАТО: Захистіть українських дітей від російського балістичного терору!

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав учасників саміту НАТО надати Україні ракети до систем ППО, щоб захистити українців від російського балістичного терору.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Захистіть українських дітей від російського балістичного терору! Немає більш нагального завдання. Це наше головне послання до саміту НАТО цього тижня.

Поки світові лідери вирушають до Анкари, хотілося б, щоб вони почули те, що цієї ночі чули родини в Києві. Це був один із найжорстокіших обстрілів — десятки балістичних ракет. Жахлива канонада гучних вибухів один за одним.

Російські терористи завдали ударів по мирних людях, які спали, навмисно цілячи по житлових багатоповерхівках, щоб спричинити якомога більше жертв.

В одному з районів із-під завалів витягли цілу загиблу родину: матір, батька та дитину", - наголосив глава МЗС.

За словами Сибіги, послання Путіна до Анкари просте: він і надалі націлюватиме балістичні ракети на дітей, які сплять, і продовжуватиме вбивати стільки, скільки зможе.

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"Якою буде відповідь лідерів Альянсу? Зараз уже не час для слабких кроків. Вони лише заохотять Москву продовжувати й поширювати терор за межі України.

Найсильнішим результатом саміту в Анкарі має стати посилення спроможностей України захищати наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки.

Ракети PAC-3 були створені саме для того, щоб захищати людей від такого варварства. Тисячі таких ракет зберігаються на складах по всьому світу як резерв на випадок потенційних загроз. Але для України ці загрози — не потенційні! Російські ракети щотижня вбивають людей.

Україна нині є єдиною країною у світі, яка щотижня зазнає балістичних атак. Засоби захисту від цього терору мають бути тут. І всі рішення щодо протиповітряної оборони потрібні зараз, а не потім. Бо для нас час вимірюється людськими життями", - підсумував він.

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Масований обстріл

Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого, станом на зараз, відомо про 11 загиблих. Постраждали понад 40 осіб.

У Повітряних силах повідомили, що РФ випустила 68 ракет і 351 БпЛА. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 безпілотників.

Загалом російський удар по Києву та області вже забрав життя 14 людей

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