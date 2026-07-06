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Новини Відео Обстріли Києва Масований комбінований удар
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Момент масованих ударів РФ по Києву в ніч на 6 липня. ВIДЕО

У ніч на 6 липня російські окупанти масовано атакували Київ безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами.

Кадри масованих ударів РФ по Києву оприлюднив канал APT, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На відео фіксують численні вибухи у столиці та задимлення після ударів РФ.

Читайте: 7 липня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ударів РФ

Масований обстріл

  • Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого, станом на зараз, відомо про 11 загиблих. Постраждали понад 40 осіб.
  • У Повітряних силах повідомили, що РФ випустила 68 ракет і 351 БпЛА. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
  • Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 безпілотників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ від ранку атакує АЗС у Запоріжжі: троє людей постраждали

Автор: 

Київ (21074) обстріл (35018)
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Топ коментарі
+17
****, довбню! А ХТО ту шваль постійно до влади пхав? Хто тих всіх кучм, януковичів і всіляку зелену срань робив тими ж президентами? А хіба не ти і тобі подібні дебіли?
А тепер що, винен хтось, а не ти?
І що, не дагаваріцца пасрєдінє, не заглянуть в глаза? І шашликі на майскіє тобі, падлі, в горлянці не застрягли?
оруть вони тут, воляають, бо ж то все хтось, то ж не воно...аби не бариха...
Так, для дебіла, якщо не втямі: найбільше наша армія постраждала за часів Кучми і Януковича!
А найстрашнішої шкоди Україні завдало президентсво Зеленського! бо ж ти паржать захотіло... шашліків і асфальту тобі потрібно було. ну то жри тепер і ржи...
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06.07.2026 10:59 Відповісти
+14
"Київ у вогні. Знову руйнування і смерть. Кожна наступна атака страшніша за попередню. Знову буде день жалоби. Ворог намагається зламати нашу волю. Нам потрібна адекватна відповідь прямо зараз, а не балачки про майбутні ракети. Звертаюсь до президента - прийміть справедливе рішення заради перемоги. Дайте нам можливість працювати! Москва повинна відчути страх."
Юрій Касьянов
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06.07.2026 09:57 Відповісти
+10
Довбню, ні в Ющенка ні в Порошенка, якими б вони хреновими не були, НЕ БУЛО ні монобільшості ні своїх урядів. Бо ж "мудрий наріт" так вирішував.
А тому жри тепер шашлики, дебіле, не вдавись...
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06.07.2026 11:01 Відповісти

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