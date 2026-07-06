Момент масованих ударів РФ по Києву в ніч на 6 липня. ВIДЕО

У ніч на 6 липня російські окупанти масовано атакували Київ безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами.

Кадри масованих ударів РФ по Києву оприлюднив канал APT, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На відео фіксують численні вибухи у столиці та задимлення після ударів РФ.

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Масований обстріл

Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого, станом на зараз, відомо про 11 загиблих. Постраждали понад 40 осіб.

У Повітряних силах повідомили, що РФ випустила 68 ракет і 351 БпЛА. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 безпілотників.

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